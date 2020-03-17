Естафета Олімпійського вогню у Японії пройде без глядачів

Голова оргкомітету Олімпійських ігор Тоширо Муто заявив, що естафета Олімпійського вогню в Японії відбудеться у заплановані терміни, однак церемонія початку у Фукусімі буде проведена без глядачів через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DTNext.

При цьому він зазначив, що людям дозволено спостерігати за естафетою з узбіччя доріг. Однак Муто звернувся з проханням не робити цього і подивитися відеотрансляцію забігу.

Він також заявив, що організатори Ігор гарантують безпеку естафети по всій країні.

Нагадаємо, 13 березня грецький Олімпійський комітет скасував естафету Олімпійського вогню, щоб захистити населення країни від коронавіруса. Рішення було прийнято після того, як на церемонії зустрічі вогню в Спарті зібралася велика юрба, попри рекомендації уникати скупчень людей.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я обговорила можливість проведення Олімпійських ігор 2020 року в Токіо без глядачів. Хоча в середині лютого організація не бачила підстав для перенесення Олімпіади-2020 в Токіо.