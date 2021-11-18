"Есть серьезное беспокойство": западный дипломат о войсках РФ у границ Украины

Запад обеспокоен возможностью прямой агрессии России против Украины уже этой зимой. Возле границ происходит необычная концентрация российской техники.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину ".

Источник РБК-Украина среди западных дипломатов сказал, что о мотивах России всегда очень трудно догадаться, есть поводы для беспокойства.

"Есть серьезное беспокойство. Изображения, которые доступны даже из открытых источников, очень четко показывают, что происходит необычная концентрация вблизи границ Украины российских танков, артиллерии, бронетехники, а также другого вооружения и подразделений, которые очень боеспособны", - заявил собеседник издания.