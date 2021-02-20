UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Есть много дел": Меркель призывает Байдена вместе противостоять вызовам из РФ и Китая

Автор: Инна Собора

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента США Джо Байдена к более тесному сотрудничеству в противостоянии вызовам со стороны России и Китая. Вместе с тем, она считает, что интересы США и Германии порой могут не совпадать.

Об этом Меркель заявила во время Мюнхенской конференции по безопасности, пишет DW.

Канцлер заявила о необходимости выработать общий подход по отдельным вопросам.

"Есть много дел. Германия готова к открытию новой главы в трансатлантическом партнерстве", - сказала Меркель.

Кроме того, она призвала США "открыто говорить", когда возникнут разногласия.

Ранее Байден объявил о формировании специальной рабочей группы в составе Министерства обороны. Она должна немедленно приступить к пересмотру американской военной стратегии относительно угроз со стороны Китая.

Напомним, Байден заявлял, что готов работать с Пекином, когда это будет в интересах США.

РБК-Украина писало, что Байден в разговоре с российским президентом Путиным объяснил ему, что США больше не будут уступать перед лицом агрессии РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Джозеф БайденАнгела Меркель
Читайте также
Байден заявил о готовности США возобновить переговоры по Ирану
Прогресса нет: Меркель не видит изменений в вопросе территориальной целостности Украины
Прогноз погоды