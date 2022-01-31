"Есть четкая процедура". Данилов рассказал, как будут действовать власти в случае вторжения России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал, как будут действовать власти в случае вторжения России в Украину. Он заверил, что на такой случай имеется четко прописанная процедура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в ток-шоу "Свобода слова".

"Имеется четко прописанная процедура на такой случай. В случае агрессии собирается СНБО, сразу президенту предлагается подписать такой указ (имеется в виду введение "особого периода" - ред.), который Верховная рада в течение 48 часов должна утвердить, сразу военные начинают действовать так, как считают необходимым", - заявил он.

Данилов добавил, что СНБО "в прошлом году принял план обороны Украины, там прописано, кто чем должен заниматься".