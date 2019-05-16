eSPORTconf Ukraine 2019: актуально о деньгах в киберспорте

13 июня в Киеве состоится eSPORTconf Ukraine 2019 – первое украинское событие, посвященное вопросам киберспорта как бизнеса. Организатор – международная компания Smile-Expo, на счету которой ивенты в 28 странах мира.

В рамках eSPORTconf Ukraine 2019 состоится конференция, где эксперты расскажут о деньгах в киберспорте: как выгодно рекламировать бренд, запускать проекты, проводить турниры.

Знакомьтесь с первыми спикерами:

Павел Даниман (директор по маркетингу компании «Киевстар» );

(директор по маркетингу компании ); Дмитрий Карпенко (директор по развитию бизнеса WePlay! Esports );

(директор по развитию бизнеса ); Арсений Салай (президент Федерации Киберфутболу Украины );

(президент ); Андрей Чередниченко (директор по маркетингу DreamTeam );

(директор по маркетингу ); Иван Данишевский (основатель ESM.one и Esports Charts );

(основатель и ); Евгений Николаев (директор по маркетингу киберспортивного клуба Windigo Gaming );

(директор по маркетингу киберспортивного клуба ); Станислав Новохатько (директор по маркетингу и BizDev в Incode Group , основатель GDBAY );

(директор по маркетингу и BizDev в , основатель ); Виталий Муха (киберспортсмен ФК «Динамо» (Киев) ;

(киберспортсмен ; Максим Бобер (посол ФК «Арсенал-Киев»).

О чем узнают гости:

Как продвигать бренд в киберспорте. Примеры и особенности рекламы, которая привлекает игроков и возвращает инвестиции. Что выбрать: спецпроекты, спонсорство, рекламную интеграцию или свою студию.

Примеры и особенности рекламы, которая привлекает игроков и возвращает инвестиции. Что выбрать: спецпроекты, спонсорство, рекламную интеграцию или свою студию. Как продавать товары фанатам eSports. Аудитория в киберспорте сложная и требовательная. Она не простит бренду фальшь и некомпетентность. На примере типовых ошибок и культовых кейсов на мероприятии разберут, как продавать товары фанатам киберспорта.

Аудитория в киберспорте сложная и требовательная. Она не простит бренду фальшь и некомпетентность. На примере типовых ошибок и культовых кейсов на мероприятии разберут, как продавать товары фанатам киберспорта. Чем прибылен киберспорт для разработчиков. Деньги в киберспорте могут зарабатывать не только разработчики игр, по которым проводятся турниры. Существует целая ниша разработок, обслуживающих сферу, на которых можно заработать в гораздо более близкой перспективе. Этой теме будут посвящены отдельные доклады конференции.

Деньги в киберспорте могут зарабатывать не только разработчики игр, по которым проводятся турниры. Существует целая ниша разработок, обслуживающих сферу, на которых можно заработать в гораздо более близкой перспективе. Этой теме будут посвящены отдельные доклады конференции. В чем особенность eSports-беттинга. На событии обсудят тенденции рынка киберспортивных ставок, в том числе торговлю внутриигровыми ценностями.

На событии обсудят тенденции рынка киберспортивных ставок, в том числе торговлю внутриигровыми ценностями. Организация киберспортивных турниров, соревнований и лиг. Как спонсировать кибертурниры и зарабатывать на них. Что лучше: провести самому или через оператора. Успешные кейсы и чему у них учиться.

Параллельно с конференцией будет открыта демозона, в которой нишевые компании представят свои продукты и услуги.

Больше информации – на сайте eSPORTconf Ukraine 2019.