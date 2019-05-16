eSPORTconf Ukraine 2019: актуально про гроші в кіберспорті

13 червня в Києві відбудеться eSPORTconf Ukraine 2019 – перша українська подія, яка присвячена питанням кіберспорту як бізнесу. Організатор – міжнародна компанія Smile-Expo, за плечима якої івенти у 28 країнах світу.

У межах eSPORTconf Ukraine 2019 відбудеться конференція, де спікери розкажуть про гроші в кіберспорті: як вигідно рекламувати бренд, запускати проекти, проводити турніри.

Знайомтесь з першими спікерами:

Павло Даніман (директор з маркетингу компанії «Київстар» );

(директор з маркетингу компанії ); Дмитро Карпенко (директор з розвитку бізнесу WePlay! Esports );

(директор з розвитку бізнесу ); Арсеній Салай (президент Федерації Кіберфутболу України );

(президент ); Андрій Чередниченко (директор з маркетингу DreamTeam );

(директор з маркетингу ); I ван Данішевський (засновник ESM . one та Esports Charts );

(засновник та ); Євген Ніколаєв (директор з маркетингу кіберспортивного клубу Windigo Gaming );

(директор з маркетингу кіберспортивного клубу ); Стан i слав Новохатько (директор з маркетингу та BizDev у Incode Group , засновник GDBAY );

(директор з маркетингу та BizDev у , засновник ); Віталій Муха (кіберспортсмен ФК «Динамо» (Київ) ;

(кіберспортсмен ; Максим Бобер (амбасадор ФК «Арсенал-Київ»).

Про що дізнаються гості:

Як просувати бренд у кіберспорті. Приклади й особливості реклами, яка привертає увагу гравців і повертає інвестиції. Що вибрати: спецпроект, спонсорство, рекламну інтеграцію або свою студію.

Приклади й особливості реклами, яка привертає увагу гравців і повертає інвестиції. Що вибрати: спецпроект, спонсорство, рекламну інтеграцію або свою студію. Як продавати товари фанатам eSports. Аудиторія в кіберспорті складна і вимоглива. Вона не пробачить бренду фальш і некомпетентність. На прикладі типових помилок і культових кейсів на заході розберуть, як продавати товари фанатам кіберспорту.

Аудиторія в кіберспорті складна і вимоглива. Вона не пробачить бренду фальш і некомпетентність. На прикладі типових помилок і культових кейсів на заході розберуть, як продавати товари фанатам кіберспорту. Чим прибутковий кіберспорт для розробників. Гроші в кіберспорті можуть заробляти не тільки розробники ігор, за якими проводяться турніри. Існує ціла ніша розробок, які обслуговують сферу, на яких можна заробити в набагато ближчій перспективі. Цій темі буде присвячено окремі доповіді конференції.

Гроші в кіберспорті можуть заробляти не тільки розробники ігор, за якими проводяться турніри. Існує ціла ніша розробок, які обслуговують сферу, на яких можна заробити в набагато ближчій перспективі. Цій темі буде присвячено окремі доповіді конференції. У чому особливість eSports-беттінгу. На події обговорять тенденції ринку кіберспортивних ставок, зокрема торгівлю внутрішньо ігровими цінностями.

На події обговорять тенденції ринку кіберспортивних ставок, зокрема торгівлю внутрішньо ігровими цінностями. Організація кіберспортивних турнірів, змагань і ліг. Як спонсорувати кібертурніри й заробляти на них. Що краще: провести самому або через оператора. Успішні кейси й чому в них вчитися.

Паралельно з конференцією буде відкрита демозона, у якій нішеві компанії представлять свої продукти й послуги.

Більше інформації – на сайті eSPORTconf Ukraine 2019.