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eSPORTconf Ukraine 2019: актуально о деньгах в киберспорте

Новости » Новости компаний    16.05.2019 - 16:13
eSPORTconf Ukraine 2019: актуально о деньгах в киберспорте

13 июня в Киеве состоится eSPORTconf Ukraine 2019 – первое украинское событие, посвященное вопросам киберспорта как бизнеса. Организатор – международная компания Smile-Expo, на счету которой ивенты в 28 странах мира.

В рамках eSPORTconf Ukraine 2019 состоится конференция, где эксперты расскажут о деньгах в киберспорте: как выгодно рекламировать бренд, запускать проекты, проводить турниры.

Знакомьтесь с первыми спикерами:

  • Павел Даниман (директор по маркетингу компании «Киевстар»);
  • Дмитрий Карпенко (директор по развитию бизнеса WePlay! Esports);
  • Арсений Салай (президент Федерации Киберфутболу Украины);
  • Андрей Чередниченко (директор по маркетингу DreamTeam);
  • Иван Данишевский (основатель ESM.one и Esports Charts);
  • Евгений Николаев (директор по маркетингу киберспортивного клуба Windigo Gaming);
  • Станислав Новохатько (директор по маркетингу и BizDev в Incode Group, основатель GDBAY);
  • Виталий Муха (киберспортсмен ФК «Динамо» (Киев);
  • Максим Бобер (посол ФК «Арсенал-Киев»).

О чем узнают гости:

  • Как продвигать бренд в киберспорте. Примеры и особенности рекламы, которая привлекает игроков и возвращает инвестиции. Что выбрать: спецпроекты, спонсорство, рекламную интеграцию или свою студию.
  • Как продавать товары фанатам eSports. Аудитория в киберспорте сложная и требовательная. Она не простит бренду фальшь и некомпетентность. На примере типовых ошибок и культовых кейсов на мероприятии разберут, как продавать товары фанатам киберспорта.
  • Чем прибылен киберспорт для разработчиков. Деньги в киберспорте могут зарабатывать не только разработчики игр, по которым проводятся турниры. Существует целая ниша разработок, обслуживающих сферу, на которых можно заработать в гораздо более близкой перспективе. Этой теме будут посвящены отдельные доклады конференции.
  • В чем особенность eSports-беттинга. На событии обсудят тенденции рынка киберспортивных ставок, в том числе торговлю внутриигровыми ценностями.
  • Организация киберспортивных турниров, соревнований и лиг. Как спонсировать кибертурниры и зарабатывать на них. Что лучше: провести самому или через оператора. Успешные кейсы и чему у них учиться.  

Параллельно с конференцией будет открыта демозона, в которой нишевые компании представят свои продукты и услуги.

Больше информации – на сайте eSPORTconf Ukraine 2019.

 

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