eSPORTconf Ukraine 2019: актуально о деньгах в киберспорте
13 июня в Киеве состоится eSPORTconf Ukraine 2019 – первое украинское событие, посвященное вопросам киберспорта как бизнеса. Организатор – международная компания Smile-Expo, на счету которой ивенты в 28 странах мира.
В рамках eSPORTconf Ukraine 2019 состоится конференция, где эксперты расскажут о деньгах в киберспорте: как выгодно рекламировать бренд, запускать проекты, проводить турниры.
Знакомьтесь с первыми спикерами:
- Павел Даниман (директор по маркетингу компании «Киевстар»);
- Дмитрий Карпенко (директор по развитию бизнеса WePlay! Esports);
- Арсений Салай (президент Федерации Киберфутболу Украины);
- Андрей Чередниченко (директор по маркетингу DreamTeam);
- Иван Данишевский (основатель ESM.one и Esports Charts);
- Евгений Николаев (директор по маркетингу киберспортивного клуба Windigo Gaming);
- Станислав Новохатько (директор по маркетингу и BizDev в Incode Group, основатель GDBAY);
- Виталий Муха (киберспортсмен ФК «Динамо» (Киев);
- Максим Бобер (посол ФК «Арсенал-Киев»).
О чем узнают гости:
- Как продвигать бренд в киберспорте. Примеры и особенности рекламы, которая привлекает игроков и возвращает инвестиции. Что выбрать: спецпроекты, спонсорство, рекламную интеграцию или свою студию.
- Как продавать товары фанатам eSports. Аудитория в киберспорте сложная и требовательная. Она не простит бренду фальшь и некомпетентность. На примере типовых ошибок и культовых кейсов на мероприятии разберут, как продавать товары фанатам киберспорта.
- Чем прибылен киберспорт для разработчиков. Деньги в киберспорте могут зарабатывать не только разработчики игр, по которым проводятся турниры. Существует целая ниша разработок, обслуживающих сферу, на которых можно заработать в гораздо более близкой перспективе. Этой теме будут посвящены отдельные доклады конференции.
- В чем особенность eSports-беттинга. На событии обсудят тенденции рынка киберспортивных ставок, в том числе торговлю внутриигровыми ценностями.
- Организация киберспортивных турниров, соревнований и лиг. Как спонсировать кибертурниры и зарабатывать на них. Что лучше: провести самому или через оператора. Успешные кейсы и чему у них учиться.
Параллельно с конференцией будет открыта демозона, в которой нишевые компании представят свои продукты и услуги.
Больше информации – на сайте eSPORTconf Ukraine 2019.