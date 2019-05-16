eSPORTconf Ukraine 2019: актуально про гроші в кіберспорті
13 червня в Києві відбудеться eSPORTconf Ukraine 2019 – перша українська подія, яка присвячена питанням кіберспорту як бізнесу. Організатор – міжнародна компанія Smile-Expo, за плечима якої івенти у 28 країнах світу.
У межах eSPORTconf Ukraine 2019 відбудеться конференція, де спікери розкажуть про гроші в кіберспорті: як вигідно рекламувати бренд, запускати проекти, проводити турніри.
Знайомтесь з першими спікерами:
- Павло Даніман (директор з маркетингу компанії «Київстар»);
- Дмитро Карпенко (директор з розвитку бізнесу WePlay! Esports);
- Арсеній Салай (президент Федерації Кіберфутболу України);
- Андрій Чередниченко (директор з маркетингу DreamTeam);
- Iван Данішевський (засновник ESM.one та Esports Charts);
- Євген Ніколаєв (директор з маркетингу кіберспортивного клубу Windigo Gaming);
- Станiслав Новохатько (директор з маркетингу та BizDev у Incode Group, засновник GDBAY);
- Віталій Муха (кіберспортсмен ФК «Динамо» (Київ);
- Максим Бобер (амбасадор ФК «Арсенал-Київ»).
Про що дізнаються гості:
- Як просувати бренд у кіберспорті. Приклади й особливості реклами, яка привертає увагу гравців і повертає інвестиції. Що вибрати: спецпроект, спонсорство, рекламну інтеграцію або свою студію.
- Як продавати товари фанатам eSports. Аудиторія в кіберспорті складна і вимоглива. Вона не пробачить бренду фальш і некомпетентність. На прикладі типових помилок і культових кейсів на заході розберуть, як продавати товари фанатам кіберспорту.
- Чим прибутковий кіберспорт для розробників. Гроші в кіберспорті можуть заробляти не тільки розробники ігор, за якими проводяться турніри. Існує ціла ніша розробок, які обслуговують сферу, на яких можна заробити в набагато ближчій перспективі. Цій темі буде присвячено окремі доповіді конференції.
- У чому особливість eSports-беттінгу. На події обговорять тенденції ринку кіберспортивних ставок, зокрема торгівлю внутрішньо ігровими цінностями.
- Організація кіберспортивних турнірів, змагань і ліг. Як спонсорувати кібертурніри й заробляти на них. Що краще: провести самому або через оператора. Успішні кейси й чому в них вчитися.
Паралельно з конференцією буде відкрита демозона, у якій нішеві компанії представлять свої продукти й послуги.
Більше інформації – на сайті eSPORTconf Ukraine 2019.