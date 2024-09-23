UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄСПЛ розглядає справу України та Нідерландів проти Росії

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук, Роман Кот

12 червня цього року відбулися слухання в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) щодо спільної справи України та Нідерландів проти Росії. Представники держави-відповідача не з'явилися на слухання, однак обидва позивачі були присутні.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів суддя ЄСПЛ від України Микола Гнатовський.

"Вони (представники України та Нідерландів, - ред.) заявляли свої вимоги та відповідали на питання суддів. 26 інших держав-учасниць Ради Європи, які увійшли в цю справу як треті сторони. Їхні представники також були присутні і теж обговорювали з судом відповідні правові позиції, відповідали на питання, робили заяви. Була спільна позиція 26 держав", - заявив він. 

За словами Гнатовського, окремі виступи підготували представники Великої Британії та Польщі.

"Судді почали обговорення. Як в українських судах кажуть, перейшли в нарадчу кімнату. Тобто обговорення того, яким має бути рішення в цій справі по суті, воно триває. І будемо сподіватися, що у максимально розумні строки буде вже це рішення, по суті", - зазначив він. 

Суддя ЄСПЛ зазначив, що попереду ще чимало роботи, адже обсяг доказів та юридичних питань є значним. Проте він висловив сподівання, що рішення буде ухвалено у максимально розумні строки.

"Я хотів би бути оптимістом і думаю, що достатньо оперативно суд може це рішення ухвалити. Це будуть сотні і сотні сторінок, це буде дійсно рішення, яке матиме не лише юридичну, а я б сказав, історичну вагу", - підкреслив він. 

Нагадаємо, раніше ЄСПЛ об'єднав справи "Україна і Нідерланди проти Росії" та "Україна проти Росії (Х)" щодо повномасштабного вторгнення в одне велике провадження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕСПЧВійна Росії проти України