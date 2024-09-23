ЕСПЧ рассматривает дело Украины и Нидерландов против России

"Они (представители Украины и Нидерландов, - ред.) заявляли свои требования и отвечали на вопросы судей. 26 других государств-участников Совета Европы, которые вошли в это дело как третьи стороны. Их представители также присутствовали и тоже обсуждали с судом соответствующие правовые позиции, отвечали на вопросы, делали заявления. Была общая позиция 26 государств", - заявил он.

По словам Гнатовского, отдельные выступления подготовили представители Великобритании и Польши.

"Судьи начали обсуждение. Как в украинских судах говорят, перешли в совещательную комнату. То есть обсуждение того, каким должно быть решение в этом деле по существу, оно продолжается. И будем надеяться, что в максимально разумные сроки будет уже это решение, по сути", - отметил он.

Судья ЕСПЧ отметил, что впереди еще немало работы, ведь объем доказательств и юридических вопросов является значительным. Однако он выразил надежду, что решение будет принято в максимально разумные сроки.

"Я хотел бы быть оптимистом и думаю, что достаточно оперативно суд может это решение принять. Это будут сотни и сотни страниц, это будет действительно решение, которое будет иметь не только юридический, а я бы сказал, исторический вес", - подчеркнул он.