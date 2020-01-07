Эспер пообещал, что США будут следовать законам войны

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что военнослужащие США не будут нарушать законы вооруженных конфликтов, нанося удары по иранским культурным объектам, о чем ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает США со ссылкой на "Голос Америки".

На вопрос, являются ли культурные объекты целью ударов со стороны США, Эспер ответил журналистам - "мы будем следовать законам вооруженных конфликтов".

Согласно международному праву нападение на культурные объекты считается военным преступлением, включая резолюцию Совета Безопасности ООН, которую поддержала администрация Трампа в 2017 году, и Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану применением нового вооружения в случае атак со стороны Тегерана против американских военных баз.

Напомним, 3 января по приказу Трампа военные США нанесли удар возле аэропорта в Иране по автоколонне. В результате погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Позже президент США назвал Сулеймани "террористом номер один в мире", а также заявил, что Сулеймани "планировал неминуемые нападения" на американцев.