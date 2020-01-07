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Эспер пообещал, что США будут следовать законам войны

Новости » Политика     07.01.2020 - 07:45
Эспер пообещал, что США будут следовать законам войны
Фото: Марк Эспер (из открытых источников)

США не будут наносить удары по иранским культурным объектам

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что военнослужащие США не будут нарушать законы вооруженных конфликтов, нанося удары по иранским культурным объектам, о чем ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает США со ссылкой на "Голос Америки".

На вопрос, являются ли культурные объекты целью ударов со стороны США, Эспер ответил журналистам - "мы будем следовать законам вооруженных конфликтов".

Согласно международному праву нападение на культурные объекты считается военным преступлением, включая резолюцию Совета Безопасности ООН, которую поддержала администрация Трампа в 2017 году, и Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану применением нового вооружения в случае атак со стороны Тегерана против американских военных баз.

Напомним, 3 января по приказу Трампа военные США нанесли удар возле аэропорта в Иране по автоколонне. В результате погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Позже президент США назвал Сулеймани "террористом номер один в мире", а также заявил, что Сулеймани "планировал неминуемые нападения" на американцев.

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