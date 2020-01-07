Еспер пообіцяв, що США будуть слідувати законам війни

Фото: Марк Еспер (з відкритих джерел)

США не будуть наносити удари по іранських культурних об'єктів

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що військовослужбовці США не будуть порушувати закони збройних конфліктів, наносячи удари по іранських культурних об'єктів, про що раніше заявляв президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє США з посиланням на "Голос Америки".

На питання, є чи культурні об'єкти метою ударів з боку США, Еспер відповів журналістам - "ми будемо слідувати законам збройних конфліктів".

Згідно з міжнародним правом напад на культурні об'єкти вважається військовим злочином, включаючи резолюцію Ради Безпеки ООН, яку підтримала адміністрація Трампа в 2017 році, і Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану застосуванням нового озброєння в разі атак з боку Тегерана проти американських військових баз.

Нагадаємо, 3 січня за наказом Трампа військові США завдали удару біля аеропорту в Ірані по автоколоні. В результаті загинув іранський генерал Касем Сулеймані. Пізніше президент США назвав Сулеймані "терористом номер один у світі", а також заявив, що Сулеймані "планував неминучі нападу" на американців.