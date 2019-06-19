ЄСПЛ завершив комунікацію з РФ у справі Сенцова

Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

Сенцов відмовляється від будь-якої мирової угоди

Комунікація у справі українського політв'язня Олега Сенцова в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) завершена і на наступній стадії суд має ухвалити рішення. Про це заявив керівник міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що Сенцов відмовляється від будь-якої мирової угоди.

"Олег Сенцов і Олександр Кольченко подали до ЄСПЛ заперечення на позицію влади Росії в їхній справі. Відмовляються від будь-якої мирової угоди, у повному обсязі підтверджують доводи скарг. На цьому комунікацію у справі завершено. Наступна новина у справі - ухвала ЄСПЛ", - зазначив Чиков.

Нагадаємо, раніше в коментарі РБК-Україна адвокат політв'язня Дмитро Дінзе повідомив, що рішення по справі Олега Сенцова у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) може бути в цьому році.

Зазначимо, 29 грудня 2018 року Страсбурзький суд повернув статус пріоритетного справі за скаргою українських політв'язнів в РФ Олега Сенцова і Олександра Кольченко. До цього Росія запропонувала Європейському суду з прав людини відкласти обмін документами за скаргою засудженого в Росії українського політв'язня. Суд відмовив РФ.

РБК-Україна писало, що в серпні 2015 року Сенцов був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичної угруповання" в окупованому Криму. Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".