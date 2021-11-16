ru ua
Вт, 16 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

ЕСПЧ запросил у Грузии информацию о состоянии здоровья Саакашвили

Новина українською →
Брюссель, Вторник 16 ноября 2021 14:56
ЕСПЧ запросил у Грузии информацию о состоянии здоровья Саакашвили Фото: Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от Грузии оказать Михаилу Саакашвили необходимую медицинскую помощь. Политик находится в тюремной больнице №18 на территории глданской тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-релиз суда.

Суд требует обеспечить его безопасность в тюрьме и оказать ему необходимую медицинскую помощь, сообщили в ЕСПЧ.

"Европейский суд по правам человека решил принять временные меры по делу "Саакашвили против Грузии" (заявление № 54641/21) относительно состояния здоровья заявителя. Суд запросил у властей информацию относительно нынешнего состояния здоровья", - говорится в сообщении.

10 ноября 2021 года Саакашвили подал в ЕСПЧ жалобу, в которой заявил, что в тюрьме нет возможности эффективно его лечить и что грузинские власти отказываются его переводить в больницу вне тюрьмы.

По мнению Саакашвили, такую позицию Тбилиси следует считать, в частности, нарушением права на жизнь. В ЕСПЧ решили придать делу статус приоритетного.

Напомним, Саакашвили не пустили членов консилиума врачей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Саакашвили
NEWS
Рокировки зон и 1000 гривен за вакцинацию. Что нужно знать о карантине в Украине
Рокировки зон и 1000 гривен за вакцинацию. Что нужно знать о карантине в Украине
DAILY
"Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов