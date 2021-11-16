ЕСПЧ запросил у Грузии информацию о состоянии здоровья Саакашвили

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от Грузии оказать Михаилу Саакашвили необходимую медицинскую помощь. Политик находится в тюремной больнице №18 на территории глданской тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-релиз суда .

Суд требует обеспечить его безопасность в тюрьме и оказать ему необходимую медицинскую помощь, сообщили в ЕСПЧ.

"Европейский суд по правам человека решил принять временные меры по делу "Саакашвили против Грузии" (заявление № 54641/21) относительно состояния здоровья заявителя. Суд запросил у властей информацию относительно нынешнего состояния здоровья", - говорится в сообщении.

10 ноября 2021 года Саакашвили подал в ЕСПЧ жалобу, в которой заявил, что в тюрьме нет возможности эффективно его лечить и что грузинские власти отказываются его переводить в больницу вне тюрьмы.

По мнению Саакашвили, такую позицию Тбилиси следует считать, в частности, нарушением права на жизнь. В ЕСПЧ решили придать делу статус приоритетного.