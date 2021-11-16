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ЄСПЛ запросив у Грузії інформацію про стан здоров'я Саакашвілі

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Брюсель, Вівторок 16 листопада 2021 14:56
ЄСПЛ запросив у Грузії інформацію про стан здоров'я Саакашвілі Фото: Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вимагає від Грузії надати Михайлу Саакашвілі необхідну медичну допомогу. Політик перебуває у тюремній лікарні №18 на території глданської в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-реліз суду.

Суд вимагає забезпечити його безпеку у в'язниці та надати йому необхідну медичну допомогу, повідомили у ЄСПЛ.

"Європейський суд з прав людини вирішив вжити тимчасові заходи у справі "Саакашвілі проти Грузії" (заява № 54641/21) щодо стану здоров’я заявника. Суд запросив у влади інформацію щодо нинішнього стану здоров'я" - йдеться у повідомленні.

10 листопада 2021 року Саакашвілі подав до ЄСПЛ скаргу, в якій заявив, що у в'язниці немає можливості ефективно його лікувати та що грузинська влада відмовляється його переводити до лікарні поза в'язницею.

На думку Саакашвілі, таку позицію Тбілісі слід вважати, зокрема, порушенням права на життя. В ЄСПЛ вирішили надати справі статус пріоритетної.

Нагадаємо, до Саакашвілі не пустили членів консиліуму лікарів.

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Міхеіл Саакашвілі
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