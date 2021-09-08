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ЕСПЧ запретил Литве депортировать афганцев в Беларусь

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Франция, Среда 08 сентября 2021 23:10
ЕСПЧ запретил Литве депортировать афганцев в Беларусь Фото: ЕСПЧ запретил Литве депортировать в Беларусь афганцев(wikimedia)
Автор: Наталья Скороход

Европейский суд по правам человека запретил Литве депортировать в Беларусь пятерых афганцев. Беженцы из Афганистана незаконно пересекли литовскую границу из Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЕСПЧ.

8 сентября Европейский суд по правам человека вынес решение по делу пяти граждан Афганистана, которые пытались въехать в Литву из Беларуси.

Афганцы прибыли в Беларусь в августе 2021 года и с тех пор несколько раз пытались въехать в Литву в поисках международной защиты. Однако они застряли на литовской границе и не могли попасть ни в Литву, ни вернуться назад в Беларусь. 5 сентября им удалось попасть в Литву.

В пресс-релизе суда не упоминается, что они пересекли границу незаконно и что Литва обвиняет Беларусь в организации потока нелегальных мигрантов. Однако там сказано, что Беларусь не подписала Европейскую конвенцию о правах человека 1950 года.

Как известно, 25 августа ЕСПЧ обязал Литву и Польшу помочь мигрантам, застрявшим на границе с Беларусью. Суд просит власти этих стран предоставить беженцам еду, питье, одежду, медицинскую помощь и убежище.

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