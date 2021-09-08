ЕСПЧ запретил Литве депортировать афганцев в Беларусь

8 сентября Европейский суд по правам человека вынес решение по делу пяти граждан Афганистана, которые пытались въехать в Литву из Беларуси.

Афганцы прибыли в Беларусь в августе 2021 года и с тех пор несколько раз пытались въехать в Литву в поисках международной защиты. Однако они застряли на литовской границе и не могли попасть ни в Литву, ни вернуться назад в Беларусь. 5 сентября им удалось попасть в Литву.