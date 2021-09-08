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ЄСПЛ заборонив Литві депортувати афганців до Білорусі

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Франція, Середа 08 вересня 2021 23:10
ЄСПЛ заборонив Литві депортувати афганців до Білорусі Фото: ЄСПЛ заборонив Литві депортувати до Білорусі афганців(wikimedia)
Автор: Наталья Скороход

Європейський суд з прав людини заборонив Литві депортувати до Білорусі п'ятьох афганців. Біженці з Афганістану незаконно перетнули литовський кордон з Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЄСПЛ.

8 вересня Європейський суд з прав людини виніс рішення у справі п'яти громадян Афганістану, які намагалися в'їхати до Литви з Білорусі.

Афганці прибули до Білорусі в серпні 2021 року і з тих пір кілька разів намагалися в'їхати до Литви в пошуках міжнародного захисту. Однак вони застрягли на литовському кордоні та не могли потрапити ані в Литву, ні повернутися назад в Білорусь. 5 вересня їм вдалося потрапити до Литви.

У прес-релізі суду не згадується, що вони перетнули кордон незаконно і що Литва звинувачує Білорусь в організації потоку нелегальних мігрантів. Однак там сказано, що Білорусь не підписала Європейську конвенцію про права людини 1950 року.

Як відомо, 25 серпня ЄСПЛ зобов'язав Литву і Польщу допомогти мігрантам, які застрягли на кордоні з Білоруссю. Суд просить владу цих країн надати біженцям їжу, питво, одяг, медичну допомогу та притулок.

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