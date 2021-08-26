ЕСПЧ просит Латвию и Польшу помочь мигрантам, застрявшим на границе с Беларусью

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в промежуточном решении, попросил Латвию и Польшу помочь иракским и афганским мигрантам, застрявшим на границе с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Эту меру не следует понимать как требование, чтобы Польша или Латвия позволили заявителям въехать на их территорию", - говорится в постановлении суда.

Вместо этого суд попросил страны вмешаться и предоставить мигрантам "пищу, воду, одежду, адекватную медицинскую помощь и, если возможно, временное убежище".

Суд решил, что постановление должно действовать с 25 августа до 15 сентября включительно.

Запрос поступил после того, как несколько стран Восточной Европы заявили, что Беларусь направляет мигрантов к их границе в качестве расплаты за санкции ЕС от 2020 года, которые были введены после того, как Александр Лукашенко начал подавление протестов против своего режима.

"До 10 тысяч мигрантов уже были доставлены к границам Латвии, Литвы и Польши. Если мы не решим проблему этого потока, Лукашенко просто продолжит его, и ситуация станет неуправляемой. Он видел, насколько кризис беженцев 2015 года ослабил ЕС. Страны-члены ЕС должны понять, что это гибридная атака как минимум на три страны в попытке ослабить ЕС", - заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.