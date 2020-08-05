ЕСПЧ уведомил Россию об иске Нидерландов по делу МН17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уведомил Россию об иске по делу о катастрофе рейса МН17 на Донбассе. Иск против России в июле подали Нидерланды.

Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что Министерство юстиции России получило официальное уведомление от ЕСПЧ.

"Судебный состав и процедура рассмотрения жалобы в ЕСПЧ в настоящее время не определены, какие-либо процессуальные сроки для властей РФ не установлены", - отметили в министерстве.

Напомним, в июле стало известно, что Нидерланды подают в суд на Россию из-за катастрофы MH17.

В иске говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека. В частности, статьи 2, которая определяет, что право каждого лица на жизнь охраняется законом, и никто не может быть умышленно лишен жизни (кроме исполнения смертного приговора).

Также Нидерланды отмечают нарушение статьи 3, которая подчеркивает, что никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному обращению или наказанию. И статьи 13, которая гарантирует право на защиту в случае нарушения прав и свобод.

Иск был зарегистрирован в середине июля.

Катастрофа МН17 произошла на Донбассе в июле 2014 года. По версии следствия, самолет сбили из российской установки "Бук". В результате погибли почти 300 человек.