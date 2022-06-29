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ЕСПЧ уполномочен рассматривать иски против России, поданные до сентября 2022, - SCM

Фото: ЕСПЧ уполномочен рассматривать иски против России, поданные до сентября 2022 (Vincent Kessler)
Автор: Артем Горовенко

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уполномочен рассматривать заявления против России в отношении нарушений, совершенных ею до даты вступления в силу выхода РФ из Европейской конвенции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий SCM.

Россия остается членом Совета Европы как минимум до сентября 2022 года и соответственно жалобы на нарушение ею прав человека подлежат рассмотрению в ЕСПЧ.

"Российская Федерация по-прежнему является членом Совета Европы и участником Европейской конвенции о правах человека. Отзыв членства страны не вступит в силу до сентября 2022 года, если вообще вступит в силу. Все жалобы, поданные против России, действительны и подлежат рассмотрению Европейским судом по правам человека", - сообщили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что владелец SCM бизнесмен Ринат Ахметов подал иск против России в ЕСПЧ с требованием привлечь страну-агрессор к ответственности за разрешение украинской инфраструктуры.

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