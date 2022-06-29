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ЄСПЛ уповноважений розглядати позови проти Росії, подані до вересня 2022, - SCM

Фото: ЄСПЛ уповноважений розглядати позови проти Росії, подані до вересня 2022 (Vincent Kessler)
Автор: Артем Горовенко

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) уповноважений розглядати заяви проти Росії щодо порушень, скоєних нею до дати набрання чинності виходу РФ з Європейської конвенції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар SCM.

Росія залишається членом Ради Європи як мінімум до вересня 2022 року і відповідно скарги на порушення нею прав людини підлягають розгляду в ЄСПЛ.

"Російська Федерація як і раніше є членом Ради Європи і учасником Європейської конвенції про права людини. Відкликання членства країни не набуде чинності до вересня 2022 року, якщо взагалі набуде чинності. Всі скарги, подані проти Росії, дійсні і підлягають розгляду Європейським судом з прав людини", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що власник SCM бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Росії в ЄСПЛ з вимогою притягнути країну-агресор до відповідальності за дозвіл української інфраструктури.

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