ЕСПЧ в рекордные сроки начал рассмотрение по делу политических преследований в Украине, - адвокат

Правозащитница отмечает, что это дело имеет все шансы войти в историю как третий случай констатации судом наличия в Украине политических преследований. Как известно, первые два - "Луценко против Украины" и "Тимошенко против Украины".

В то же время, по ее словам, на жалобу Логвинского Европейский суд отреагировал в срочном порядке.

"Коммуникация началась через несколько месяцев после подачи, тогда как обычный срок - три-пять, а иногда и десять лет. Это свидетельствует об особом контроле со стороны ЕСПЧ над этим делом", - убеждена Лутковская.

Суд предложил государству пояснить нарушения статьи 18 Конвенции по правам человека - политические преследования, статьи 6 - право на справедливый суд, статьи 8 - право на уважение к частной жизни, а также относительно наличия эффективного средства правовой защиты, предусмотренного статьей 13 Конвенции.

По результатам рассмотрения жалобы к ответственности могут быть привлечены не только лица, организовавшие расследование в деле "Золотого мандарина", а и те представители государства, которые закрывали глаза на множественные нарушения правоохранителей, отмечает адвокат.