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ЕСПЧ в рекордные сроки начал рассмотрение по делу политических преследований в Украине, - адвокат

Автор: РБК-Украина

Украина рискует угодить в очередной международный скандал. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал в рекордные скрои производство по делу "Логвинский против Украины" в связи с незаконным расследованием НАБУ.

Об этом заявила экс-омбудсмен, адвокат Валерия Лутковская в Facebook.

Правозащитница отмечает, что это дело имеет все шансы войти в историю как третий случай констатации судом наличия в Украине политических преследований. Как известно, первые два - "Луценко против Украины" и "Тимошенко против Украины".

В то же время, по ее словам, на жалобу Логвинского Европейский суд отреагировал в срочном порядке.

"Коммуникация началась через несколько месяцев после подачи, тогда как обычный срок - три-пять, а иногда и десять лет. Это свидетельствует об особом контроле со стороны ЕСПЧ над этим делом", - убеждена Лутковская.

Суд предложил государству пояснить нарушения статьи 18 Конвенции по правам человека - политические преследования, статьи 6 - право на справедливый суд, статьи 8 - право на уважение к частной жизни, а также относительно наличия эффективного средства правовой защиты, предусмотренного статьей 13 Конвенции.

По результатам рассмотрения жалобы к ответственности могут быть привлечены не только лица, организовавшие расследование в деле "Золотого мандарина", а и те представители государства, которые закрывали глаза на множественные нарушения правоохранителей, отмечает адвокат.

Напомним, в июле 2020 года Европейский суд по правам человека отказал украинским правоохранительным органам в снятии иммунитета с бывшего народного депутата Георгия Логвинского.

В частности, ЕСПЧ установил в этом деле нарушения иммунитета судьи от Украины Анны Юдковской и, соответственно, нарушение независимости самого Высокого Суда. ЕСПЧ также констатировал факт давления со стороны НАБУ на участников процесса.

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