ЄСПЛ у рекордні терміни почав розгляд у справі політичних переслідувань в Україні, - адвокат

Правозахисниця зазначає, що ця справа має всі шанси увійти в історію як третій випадок констатації судом наявності в Україні політичних переслідувань. Як відомо, перші два - "Луценко проти України"і" Тимошенко проти України".

Водночас за її словами, на скаргу Логвинського Європейський суд відреагував у терміновому порядку.

"Комунікація почалася через кілька місяців після подачі, тоді як звичайний термін - три-п'ять, а іноді і десять років. Це свідчить про особливий контроль з боку ЄСПЛ над цією справою", - переконана Лутковська.

Суд запропонував державі пояснити порушення статті 18 Конвенції з прав людини - політичні переслідування, статті 6 - право на справедливий суд, статті 8 - право на повагу до приватного життя, а також щодо наявності ефективного засобу правового захисту, передбаченого статтею 13 Конвенції.

За результатами розгляду скарги до відповідальності можуть бути притягнуті не тільки особи, які організували розслідування у справі "Золотого мандарина", а й ті представники держави, які закривали очі на множинні порушення правоохоронців, зазначає адвокат.