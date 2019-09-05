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В ЄСПЛ відбудеться засідання у справі про порушення прав людини в Криму

Новини » Політика    05.09.2019 - 14:17
В ЄСПЛ відбудеться засідання у справі про порушення прав людини в Криму
Ілюстративне фото (coe.int)

Слухання стосуються справи за заявою України від 13 березня 2014 року

Велика палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) 11 вересня проведе слухання у справі "Україна проти Росії (Крим)", де, зокрема, буде йти мова про порушення прав людини в Криму. Про це йдеться на сайті суду.

Слухання стосуються справи за заявою України від 13 березня 2014 року. Україна стверджує, що "з 27 лютого 2014 року Росія контролює Автономну Республіку Крим, яка є невід'ємною частиною України".

"Мова йде про порушення низки статей Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, включаючи право на життя, свободу слова і пересування", - йдеться в прес-релізі.

Зазначимо, що вчора Організація об'єднаних націй опублікувала перший доповідь генерального секретаря Антоніу Гутерреша про порушення прав людини в окупованому Росією Криму.

Нагадаємо, адвокат Дмитро Дінзе раніше заявив, що рішення по справі українського політв'язня Олега Сенцова в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) може бути в цьому році.

РБК-Україна писало, що 29 грудня 2018 року Страсбурзький суд повернув статус пріоритетного справі за скаргою українських політв'язнів в РФ Олега Сенцова і Олександра Кольченко. До цього Росія запропонувала Європейського суду з прав людини відкласти обмін документами за скаргою засудженого в Росії українського політв'язня. Суд відмовив РФ.

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