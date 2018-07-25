В ЕСПЧ призвали Сенцова прекратить голодовку

ЕСПЧ требует от России безотлагательно предоставить Сенцову необходимое лечение

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку и принять любое лечение, которое улучшит его состояние. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕСПЧ.

Кроме того, ЕСПЧ требует от России безотлагательно предоставить Сенцову необходимое лечение в медицинском учреждении.

В суде отмечают, что имеют право указать любому государству-подписанту Европейской конвенции о правах человека на временные меры. Они должны быть приняты безотлагательно.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство юстиции планирует подать очередной иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека относительно украинских политзаключенных.

Как известно, Сенцов был осужден в России в августе 2015 года на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в планировании терактов в оккупированном Крыму. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных в России. Отметим, что Сенцов голодает уже 73 дня.