В ЄСПЛ закликали Сенцова припинити голодування

ЄСПЛ вимагає від Росії невідкладно надати Сенцову необхідне лікування

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) закликав незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова припинити голодування та прийняти будь-яке лікування, яке покращить його стан. Про це йдеться в заяві на сайті ЄСПЛ.

Крім того, ЄСПЛ вимагає від Росії невідкладно надати Сенцову необхідне лікування в медичному закладі.

У суді зазначають, що мають право вказати будь-якій державі-підписанту Європейської конвенції про права людини на тимчасові заходи. Вони повинні бути прийняті невідкладно.

Як відомо, Сенцов був засуджений в Росії в серпні 2015 році на 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у плануванні терактів в окупованому Криму. 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити українських політв'язнів в Росії. Зазначимо, що Сенцов голодує вже 73 дні.