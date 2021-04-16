В ЕСПЧ призвали государства выполнять решения относительно независимости судей
Судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) призвали государства выполнять решения относительно независимости судей.
Об этом заявили судьи ЕСПЧ от Германии, Мальты, Чехии и Румынии на организованной правительством Германии во время онлайн-конференции, транслировавшейся на сайте ЕСПЧ.
В частности, судья Высокого суда от Румынии подчеркнула, что невыполнение государствами решений и определений (judgments and decisions) ЕСПЧ, касающихся обеспечения гарантий независимости судей, ставит под угрозу соблюдение верховенства права как такового.
Напомним, Украина уже почти девять месяцев находится в эпицентре скандала, связанного с невыполнением решения ЕСПЧ и посягательством на независимость самого суда.
Речь идет о решении пленума ЕСПЧ, которым было установлено нарушение НАБУ и САП иммунитета судьи ЕСПЧ от Украины Анны Юдковской в связи с незаконным расследованием в отношении ее супруга Георгия Логвинского в известном деле "Золотого Мандарина".
Несмотря на риторику суда в отношении недопустимости подобных действий, решение украинскими властями до сих пор не выполнено, что заставило вынести этот вопрос на рассмотрение Большой палаты Верховного суда.
Политики и эксперты уже высказывали озабоченность в связи с негативными последствиями для Украины от подобных действий.
В частности, глава юридического комитета ПАСЕ, депутат Сейма Латвии Борис Целевич в ходе предыдущей сессии ПАСЕ обращал внимание на недопустимость игнорирования Украиной решения пленума суда, а экс-глава комитета по выбору судей ЕСПЧ, вице-президент ПАСЕ Валерий Гилецкий отметил, что Украина может попасть под санкции из-за невыполнения решения пленума Европейского суда.