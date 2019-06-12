ЕСПЧ постановил срочно перевести Бекирова из СИЗО в больницу

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес во вторник, 11 июня, решение по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, постановив поместить его немедленно в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

В частности, согласно Правилу 39 регламента ЕСПЧ, которое было применено по отношению к Эдему Бекирову, власти России обязаны незамедлительно поместить его в больницу не тюремного типа.

Адвокат Бекирова Ислям Велиляев назвал решение Европейского суда "неожиданным, но безусловно правильным".

"Я со своей стороны, как адвокат, направлю это решение следователю по делу Эдема Бекирова и Уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Если следователь не отреагирует, я буду вынужден обратиться в суд. Полгода подряд адвокаты говорят о том, что наш подзащитный медленно умирает в СИЗО. И у него каждый день на счету", - прокомментировал адвокат.

Ранее правозащитник посетил Бекирова в СИЗО и сообщил после, что у его подзащитного критически ухудшилось здоровье. У заключенного боли в сердце, головные боли, проблемах с поджелудочной железой, онемения ноги, высокое давление и высокий уровень сахара в крови. Также недавно у Бекирова появились приступы удушья и кашля с кровью.

Бекирова обвиняют в оккупированном Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. Недавно суд в Симферополя продлил Бекирову арест еще на два месяца - до 12 августа.

Напомним, 14 мая Бекирова вывозили из Симферопольского изолятора в клинику имени Семашко, где он провел несколько часов.