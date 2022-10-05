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До ЄСПЧ подали позов через приватизацію Барського спиртового комбінату

Фото: до ЄСПЧ подали позов через приватизацію Барського спиртового комбінату (privatization.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

До Європейського суду з прав людини подано позов у зв’язку майбутньою приватизацією Барського спиртового комбінату (Вінницька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Цензор.Нет".

Як повідомив арбітражний керуючий Олексій Сокол, внаслідок приватизації кредитори можуть бути позбавлені будь-яких гарантій погашення своїх вимог за наслідками майбутньої приватизації.

Він додав, що також готуються судові позови про визнання недійсним приватизаційного аукціону та договору купівлі-продажу майна за результатами такого аукціону.

Аукціон з приватизації Барського спиртового комбінату призначено на жовтень цього року.

За його словами, українські суди закрили провадження у справі про банкрутство Барського спиртового комбінату. Основною передумовою закриття справи про банкрутство були законодавчі гарантії стосовно погашення всіх кредиторських вимог в результаті приватизації підприємства.

"Проте, з врахуванням раніше прийнятого закону №2468-ІХ від 28 липня 2022 року, кредитори Барського спиртового комбінату фактично позбавлені будь-яких гарантій погашення своїх вимог за наслідками майбутньої приватизації. У зв’язку з чим, в інтересах кредиторів Барського спиртового комбінату вже подано позов до Європейського суду з прав людини", - пояснив арбітражний керуючий Олексій Сокол.

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