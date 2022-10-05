В ЕСПЧ подали иск из-за приватизации Барского спиртового комбината

Как сообщил арбитражный управляющий Алексей Сокол, в результате приватизации кредиторы могут быть лишены каких-либо гарантий погашения своих требований по результатам будущей приватизации.

Он добавил, что также готовятся судебные тяжбы о признании недействительным приватизационного аукциона и договора купли-продажи имущества по результатам такого аукциона.

Аукцион по приватизации Барского спиртового комбината назначен на октябрь этого года.

По его словам, украинские суды закрыли производство по делу о банкротстве Барского спиртового комбината. Основной предпосылкой закрытия дела о банкротстве являлись законодательные гарантии по погашению всех кредиторских требований в результате приватизации предприятия.

"Однако, с учетом ранее принятого закона №2468-ІХ от 28 июля 2022 года, кредиторы Барского спиртового комбината фактически лишены каких-либо гарантий погашения своих требований по результатам будущей приватизации. В связи с чем, в интересах кредиторов Барского спиртового комбината уже подан иск в Европейский суд по правам человека", - объяснил арбитражный управляющий Алексей Сокол.