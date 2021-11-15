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ЕСПЧ перенес дату слушаний по делу Украины и Нидерландов против России

Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) перенес слушания по делу Украины и Нидерландов против Российской Федерации, которые должны были пройти 24 ноября. Они начнутся 26 января 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение ЕСПЧ.

Сообщается, что заседание Большой Палаты ЕСПЧ по делу "Украина и Нидерланды против России" относительно сбитого над украинской территорией малайзийского Boeing перенесено на 26 января 2022 года.

В ЕСПЧ напомнили, что слушания этого дела должны были пройти 24 ноября текущего года. Однако из-за отвода одного из судей заседание переносится.

Отметим, в 2020-м Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, связанный с катастрофой самолета рейса МН17 на Донбассе летом 2014 года. В документе российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Позже европейский суд объединил дело Украины против России с иском Нидерландов.

Напомним, в мае Нидерланды подали еще один иск в ЕСПЧ против России за сбитый рейс MH17.

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Российская ФедерацияЕСПЧНидерландыMH17