ЕСПЧ перенес дату слушаний по делу Украины и Нидерландов против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) перенес слушания по делу Украины и Нидерландов против Российской Федерации, которые должны были пройти 24 ноября. Они начнутся 26 января 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение ЕСПЧ.

Сообщается, что заседание Большой Палаты ЕСПЧ по делу "Украина и Нидерланды против России" относительно сбитого над украинской территорией малайзийского Boeing перенесено на 26 января 2022 года. В ЕСПЧ напомнили, что слушания этого дела должны были пройти 24 ноября текущего года. Однако из-за отвода одного из судей заседание переносится.