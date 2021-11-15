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ЄСПЛ переніс дату слухань у справі України та Нідерландів проти Росії

Автор: Дмитрий Кузнецов

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) переніс слухання у справі України та Нідерландів проти Російської Федерації, які мали пройти 24 листопада. Вони почнуться 26 січня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення ЄСПЛ.

Повідомляється, що засідання Великої палати ЄСПЛ у справі "Україна і Нідерланди проти Росії" щодо збитого над українською територією малайзійського Boeing перенесено на 26 січня 2022 року.

В ЄСПЛ нагадали, що слухання цієї справи повинні були пройти 24 листопада поточного року. Однак через відвід одного з суддів засідання переноситься.

Відзначимо, у 2020-му Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, пов'язаний з катастрофою літака рейсу MH17 на Донбасі влітку 2014 року. У документі російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Пізніше Європейський суд об'єднав справу України проти Росії з позовом Нідерландів.

Нагадаємо, у травні Нідерланди подали ще один позов до ЄСПЛ проти Росії за збитий рейс MH17.

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Російська ФедераціяЕСПЧНідерландиMH17