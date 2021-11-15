ЄСПЛ переніс дату слухань у справі України та Нідерландів проти Росії

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) переніс слухання у справі України та Нідерландів проти Російської Федерації, які мали пройти 24 листопада. Вони почнуться 26 січня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення ЄСПЛ.

Повідомляється, що засідання Великої палати ЄСПЛ у справі "Україна і Нідерланди проти Росії" щодо збитого над українською територією малайзійського Boeing перенесено на 26 січня 2022 року. В ЄСПЛ нагадали, що слухання цієї справи повинні були пройти 24 листопада поточного року. Однак через відвід одного з суддів засідання переноситься.