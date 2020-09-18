ЕСПЧ отказал одесскому террористу в выплатах по делу против Украины

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Владимиру Грубнику, который подал иск против Украины, в удовлетворении требований о материальной компенсации. Грубник был лидером группы одесских террористов, а прошлой зимой был освобожден в рамках обмена пленными на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

Отметим, Грубник был приговорен к 8 годам лишения свободы за взрыв в одесском офисе Службы безопасности Украины в 2015, а также за подготовку серии терактов. До задержания он работал хирургом в городской больнице №11.

В ЕСПЧ он оспаривал задержание без санкции суда, информирование о причинах задержания только спустя 23 часа после самого задержания, обязательность содержания под стражей до суда и то, что при избрании меры пресечения судья указал наличие "доказательства того, что Грубник совершил особо тяжкое преступление".

В итоге ЕСПЧ установил, что Грубника задержали незаконно, а суд при избрании меры пресечения нарушил право на презумпцию невиновности, поскольку это был еще не приговор. Украинское правительство пыталось доказать, что судья допустил ошибку и неверно сформулировал мнение, но ни суд, ни апелляционная инстанция не признали ошибку и не пытались ее исправить.

В то же время ЕСПЧ отклонил жалобы о том, что при задержании не сообщили причину. Суд пришел к выводу, что допрос Грубника, публичная огласка информации о взрыве в СБУ и задержание с участием сотрудников СБУ и экспертов по разминированию дали достаточную информацию о причинах задержания.

Кроме того, суд отклонил материальные требования и установил, что признание нарушений Конвенции в этом деле уже является достаточной компенсацией.

Напомним, Грубника передали на оккупированную территорию в рамках обмена пленными в декабре 2019 года.

Для участия в этом обмене Приморский районный суд Одессы освободил 11 причастных к совершению террористических актов.