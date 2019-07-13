ЕСПЧ обязал Россию провести независимый медосмотр Бекирова

Европейский суд по правам человека обязал правительство России провести независимое медицинское обследование крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого с декабря 2018 года держат в СИЗО Симферополя по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Согласно заявлению ЕСПЧ от 10 июня 2019 года, "независимые и специализированные врачи" должны подготовить отдельные, подробные выводы по каждой из проблем со здоровьем Бекирова.

"Эти независимые медицинские заключения должны также указывать, является ли медицинская помощь, которая сейчас предоставляется заявителю, адекватной его медицинским проблемам, а также подходит ли для последнего в качестве меры пресечения содержание в тюрьме", - сказано в решении.

Адвокат сообщил, что направил ходатайство в подконтрольную Кремлю прокуратуру Крыма, руководству СИЗО Симферополя и начальнику медсанчасти, где удерживают Бекирова со ссылкой на заявление ЕСПЧ.

"Есть основания считать, что у Бекирова есть неврологическое заболевание, входящее в правительственный перечень несовместимых с содержанием в СИЗО. В связи с этим я прошу обеспечить немедленный медицинский осмотр Бекирова невропатологом, эндокринологом, хирургом, кардиологом, онкологом и хирургом-ортопедом", - заявил он.

Напомним, в конце июня адвокат тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова Алексей Ладин сообщил, что активиста могут вывезти в Армянск, где нет условий для его содержания.