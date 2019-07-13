ЄСПЛ зобов’язав Росію провести незалежний медогляд Бекірова

Європейський суд з прав людини зобов’язав уряд Росії провести незалежний медичний огляд кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого з грудня 2018 року тримають у СІЗО Сімферополя за звинуваченням в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Про це повідомив адвокат Олексій Ладін, передає РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Згідно із заявою ЄСПЛ від 10 червня 2019 року, "незалежні та спеціалізовані лікарі" повинні підготувати окремі, докладні висновки щодо кожної з проблем зі здоров’ям Бекірова.

"Ці незалежні медичні висновки повинні також вказувати, чи є медична допомога, яка наразі надається заявнику, адекватною його медичним проблемам, а також чи підходить для останнього як запобіжний захід тримання у в’язниці", - сказано в рішенні.

Адвокат повідомив, що надіслав клопотання в підконтрольну Кремлю прокуратуру Криму, керівництву СІЗО Сімферополя і начальнику медсанчастини, де утримують Бекірова з посиланням на заяву ЄСПЛ.

"Є підстави вважати, що у Бекірова є неврологічне захворювання, що входить в урядовий перелік несумісних з утриманням у СІЗО. У зв’язку з цим я прошу забезпечити негайний медичний огляд Бекірова невропатологом, ендокринологом, хірургом, кардіологом, онкологом і хірургом-ортопедом", - заявив він.

Нагадаємо, наприкінці червня адвокат тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекырова Олексій Ладін повідомив, що активіста можуть вивезти в Армянськ де немає умов для його утримання.