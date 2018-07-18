РФ направила в ЄСПЛ інформацію про стан здоров'я Сенцова

Раніше Україна подала заяву до ЄСПЛ щодо Сенцова

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) обробляє інформацію, яку Російська Федерація подала щодо стану здоров'я утримуваного в РФ українського режисера Олега Сенцова. Про це сьогодні на брифінгу з нагоди 100-річчя української юстиції повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, передає кореспондент РБК-Україна.



"За нашою інформацією, суд затребував від РФ об'єктивну і незалежну оцінку медиків щодо стану здоров'я Сенцова... РФ вже направила в ЄСПЛ певну інформацію, суд її обробляє", - сказав Петренко.



Разом з тим, як нагадав міністр, раніше Україна подала відповідну заяву до ЄСПЛ щодо негайного зобов'язання РФ надати інформацію про стан здоров'я Сенцова.



"Україна дійсно подала заяву за спеціальним параграфом регламенту ЄСПЛ щодо негайного зобов'язання РФ надати інформацію про стан здоров'я Сенцова і забезпечити йому доступ лікарів і фактично звільнити від незаконного утримання у зв'язку з тим, що він перебуває в стані голодування", - сказав Петренко.

Нагадаємо, засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів" режисер Сенцов оголосив безстрокове голодування - він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії.

Сенцов сказав, що буде голодувати навіть до фатального кінця.

Раніше сьогодні Петренко повідомив, що Мін'юст планує подати черговий позов проти РФ в ЄСПЛ щодо українських політв'язнів найближчим часом.