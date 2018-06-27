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ЄСПЛ об'єднав у 2 справи позови України проти Росії щодо Криму і Донбасу

НовиниСуспільство    27.06.2018 - 21:17
Ілюстративне фото: засідання ЄСПЛ (echr.coe.int)
Ілюстративне фото: засідання ЄСПЛ (echr.coe.int)

ЄСПЛ об'єднав 4 міждержавні заяви України проти РФ у дві справи

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) сьогодні, 27 червня, об'єднав чотири міждержавні заяви України проти Росії щодо Донбасу і Криму у дві справи. Про це на сторінці в Facebook повідомив заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ в Україні Іван Ліщина.

"Сьогодні ЄСПЛ погодився з нашим клопотанням і об'єднав провадження по міждержавним заявам щодо порушень ЄКПЛ (Європейська конвенція з прав людини, - ред.) Росією в два великих провадження: по Криму і Донбасу. Отже замість п'яти справ України проти РФ залишилося три (заява щодо вивозу дітей з Донбасу в РФ залишилася в самостійному провадженні)", - написав Ліщина.

 
 

Нагадаємо, в травні 2018 року Палата ЄСПЛ передала чотири справи "Україна проти Росії" під юрисдикцію Великої палати. Крім того, за даними на серпень 2017 року, в ЄСПЛ перебувало майже 3,7 тис. індивідуальних позовів, пов'язаних з подіями в окупованому Криму та на Донбасі.

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Теги публікації: Донбас, Крим, ЕСПЧ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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