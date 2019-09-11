ЕСПЧ начал слушания по делу Украины против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал слушания по межгосударственному делу "Украина против России" относительно обвинения российской стороны в нарушении Европейской конвенции прав человека в оккупированном Крыму. Об этом говорится на сайте суда.

Заседание началось с краткого зачитывания председательствующим судьей ключевых фактов дела. После этого позицию РФ начинает представлять заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.

Отметим, что Иван Лищина - основной представитель от Украины.

Представители правительства РФ в ЕСПЧ по делу "Украины при РФ" выразили такие тезисы: жалобу 13 марта 2014 подало "нелегитимное правительство Украины", решения в Крыму (в период оккупации, - ред.) принимались органами, которые действовали в соответствии с законодательством Украины, военные РФ в Крыму в феврале 2014 были, но "в пределах, предусмотренных соглашением 1997 года".

Напомним, Украина подала заявление 13 марта 2014 года, украинская сторона ссылается на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Отметим, РБК-Украина писало, Организация объединенных наций опубликовала первый доклад генерального секретаря Антониу Гутерреша о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму.Также в докладе содержится призыв к России выполнить все свои обязательства по соблюдению прав человека в соответствии с международным гуманитарным правом.

Кроме того, адвокат Дмитрий Динзе ранее заявил, что решение по делу освобожденного украинского политзаключенного Олега Сенцова в Европейском суде по правам человека может быть в этом году.