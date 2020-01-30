ЕСПЧ допустил экстрадицию Цемаха в Нидерланды, - адвокат

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды. Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена, передают российские СМИ.

По его словам, ЕСПЧ допустил, что бывший начальник ПВО непризнанной "Донецкой народной республики" может быть экстрадирован в Нидерланды. Он также уточнил, что в деле о катастрофе MH17 Цемах проходит как ценный свидетель.

Напомним, ранее сообщалось, что один из фигурантов дела о катастрофе MH17 присоединится к судебному процессу в Нидерландах. Пока не разглашается, кто именно будет на скамье обвиняемых, а также какая юридическая компания будет заниматься его защитой.

Цемаха задержали на оккупированной территории в июне 2019 года в рамках спецоперации, после чего вывезли в Киев как свидетеля по делу о катастрофе MH17. По данным следствия, на момент катастрофы MH17 он на стороне "ДНР" отвечал за противовоздушную оборону района, где был сбит самолет.

Цемаха выдали российской стороне в рамках сентябрьского обмена пленными. По последней информации, он вернулся в оккупированный Снежное.