Эспаньол - Заря: прогноз букмекеров

В рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы луганская "Заря" проведет первый матч против испанского "Эспаньола". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале УНИАН.

22 августа 22:00

Барселона, стадион "Корнелья-Эль Прат"

Букмекерские компании считают "Эспаньол" безоговорочным фаворитом поединка. На победу хозяев поля дают коэффициент 1,26, тогда как вероятность триумфа "Зари" оценена в 10,75. Ничейный результат - 5,50.

Что касается ставок на выход в групповой этап, то проход испанского клуба оценивается коэффициентом 1,17, а успех украинской команды - 5,00.

Напомним, накануне луганская команда отправилась на матч в составе 20 игроков.

Ответный поединок пройдет ровно через неделю, 29 августа, "Славутич Арене" в Запорожье.

Обе команды уже сумели преодолеть два квалификационных раунда. "Эспаньол" прошел исландский "Стьярнан" (4:0, 3:1) и швейцарский "Люцерн" (дважды по 3:0). "Заря", в свою очередь, не испытала проблем с черногорской "Будучностью" (3:1, 1:0) и чешским ЦСКА София (1:1, 1:0).