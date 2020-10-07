Эсминец военно-морских сил Британии зашел в порт Одессы

Фото: британский эсминец HMS Dragon (LA Nicky Wilson MOD)

В порт Одессы зашел эсминец противовоздушной обороны военно-морских сил Великобритании HMS Dragon D35. Он прибыл после трехнедельного патрулирования у берегов Сирии в составе многонациональной группы.

Об этом пишет местное издание "Думская".

Сообщается, что в море британский корабль встретил катер ВМС Украины "Старобельск". Также сообщается, что этот корабль впервые находится в украинской части Черного моря.

Это единственное боевое судно ВМС Великобритании, которое несет на бортах в носовой части изображение красного валлийского дракона - национального символа Уэльса.

Фото: британский эсминец (dumskaya.net)

Напомним, данный эсминец вошел в Черное море 4 октября.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подпишет с Британией меморандум о развитии украинского военно-морского флота. Ожидается, что в рамках этого сотрудничества Лондон выделит около 1,4 млрд евро.

"Мы все верили в то, что снова появится военно-морской флот в Украине и, наконец, это первый такой мощный шаг", - заявил Зеленский.