ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Есмінець ВМС США зайшов у Чорне море

Новини » Суспільство     15.12.2019 - 22:34
Есмінець ВМС США зайшов у Чорне море
Фото: USS Ross DDG 71 (dumskaya.net)

У чорноморські води увійшов ракетний есмінець USS Ross DDG 71

У чорноморські води ввечері, 15 грудня, увійшов американський ракетний есмінець USS Ross DDG 71. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Відзначається, що цей американський військовий корабель в 2016 році разом з десантним судном LSD41 "Уитби Айленд" брав участь в міжнародних навчаннях "Сібріз 2016".

Есмінець відноситься до кораблів типу "Арлі Берк", побудований на верфі Ingalls Shipbuilding, спущений на воду в березні 1996 року і приписаний до морській базі Норфолк, штат Віргінія.

Довжина корабля 154 метра, ширина 20, осаду 9,3 (з підводного гідроакустичної станцією). Повна водотоннажність 8775 тонн. Чотири газотурбінні установки потужністю 108 000 кінських сил розганяють його до 32 вузлів. Екіпаж 337 осіб. Озброєний різних артилерійським і ракетним озброєнням, в тому числі протикорабельними ракетами "Гарпун", а також має 90 шахтних пускових установок для запуску крилатих ракет "Томагавк", ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC в різної комбінації.

Нагадаємо, в жовтні в Чорне море увійшов суховантаж Ocean Freedom з військовими катерами для України.

Столтенберг: НАТО збільшило присутність у регіоні Чорного моря Болгарія пропонує розмістити координаційний центр НАТО в Чорному морі
Новини України Чорне море
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся