Есмінець ВМС США зайшов у Чорне море

Фото: USS Ross DDG 71 (dumskaya.net)

У чорноморські води увійшов ракетний есмінець USS Ross DDG 71

У чорноморські води ввечері, 15 грудня, увійшов американський ракетний есмінець USS Ross DDG 71. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Відзначається, що цей американський військовий корабель в 2016 році разом з десантним судном LSD41 "Уитби Айленд" брав участь в міжнародних навчаннях "Сібріз 2016".

Есмінець відноситься до кораблів типу "Арлі Берк", побудований на верфі Ingalls Shipbuilding, спущений на воду в березні 1996 року і приписаний до морській базі Норфолк, штат Віргінія.

Довжина корабля 154 метра, ширина 20, осаду 9,3 (з підводного гідроакустичної станцією). Повна водотоннажність 8775 тонн. Чотири газотурбінні установки потужністю 108 000 кінських сил розганяють його до 32 вузлів. Екіпаж 337 осіб. Озброєний різних артилерійським і ракетним озброєнням, в тому числі протикорабельними ракетами "Гарпун", а також має 90 шахтних пускових установок для запуску крилатих ракет "Томагавк", ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC в різної комбінації.

Нагадаємо, в жовтні в Чорне море увійшов суховантаж Ocean Freedom з військовими катерами для України.