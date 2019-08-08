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Есмінець ВМФ США пройшов через Босфор у Чорне море

Новини » Надзвичайні події    08.08.2019 - 23:15
Есмінець ВМФ США пройшов через Босфор у Чорне море
Фото: USS Porter (twitter.com/USNavyEurope)

Американський корабель заходить у Чорне море вшосте в 2019

У Чорне море через Босфорську протоку пройшов есмінець Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки USS Porter. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 6-го флоту США у Twitter.

В американських ВМС уточнили, що їхній корабель заходить у Чорне море вшосте за цей рік.

"USS Porter DDG78 почав перехід у Чорне море. Це вшосте в 2019 році, коли там перебуватиме корабель ВМФ США", - йдеться в повідомленні.

Командувачка 6-го флоту, віце-адмірал Ліза Франчетті заявила, що таке розгортання кораблів необхідне для зміцнення безпеки в регіоні.

"Ці розгортання кораблів підтримують міцні стосунки, які необхідні для зміцнення регіональної стабільності", - сказала вона.

Нагадаємо, на початку липня французький корабель радіоелектронної розвідки А759 Dupuy de Lome увійшов до Чорного моря на час міжнародних навчань "Сі Бриз-2019" для спостереження за російськими кораблями, які Росія раніше направила для спостереження за навчаннями, організованими Україною та Північноатлантичним альянсом (НАТО).

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Новини України Сполучені Штати АмерикиЧорне моребосфор
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