ua en ru
Чт, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Есмінець США знищив ракету хуситів у Червоному морі

Четвер 01 лютого 2024 01:44
UA EN RU
Есмінець США знищив ракету хуситів у Червоному морі Фото: есмінець США знищив ракету хуситів у Червоному морі (facebook.com/DDG107)
Автор: Константин Широкун

Есмінець USS Gravely знищив ракету хуситів у Червоному морі. Зазначається, що ракета була збита лише за 1,6 кілометра від американського корабля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними видання, це найближча атака хуситів до есмінця за час операції США у Червоному морі. Для відбиття повітряної атаки USS Gravely використовував зенітно-артилерійський комплекс (Close-in weapon system, CIWS), призначений для протиповітряної та протиракетної оборони у ближній зоні.

Одне із джерел телеканалу зазначило, що нездатність USS Gravely збити ракету раніше не означає, що атаки хуситів стали більш витонченими. Минулого разу ракети хуситів збивалися USS Gravely на відстані 8-12 км.

Хусити регулярно намагаються атакувати кораблі США у Червоному морі

З листопада в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.

На початку січня США та Британія завдали потужних ударів по цілям, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

Згодом після цього повідомлялося, що у Червоному морі безпілотник хуситів атакував британський військовий корабель.

Хто такі хусити і чому вони нападають на кораблі – читайте у нашому матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
США вже спрямували українським військовим бомби GLSDB, - Нуланд
США вже спрямували українським військовим бомби GLSDB, - Нуланд
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії