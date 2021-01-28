ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Эсминец США USS Porter направляется в Черное море

Автор: Андрей Козловский

В черное море направляется американский эсминец USS Porter. Таким образом Военно-морские силы США планируют укрепить стабильность в регионе.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США.

"USS Porter начал переход в Черное море с целью осуществления операций по морской безопасности в регионе. Корабли флота США и самолеты регулярно проводят операции в Черном море для поддержки наших союзников в НАТО и партнеров", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 24 января в Черное море зашел американский ракетный эсминец USS Donald Cook. ВМС США и воздушное командование НАТО провели первую совместную тренировочную миссию в Черном море в 2021 году.

После этого танкер USNS Laramie прошел пролив Дарданеллы и вошел в Черное море для заправки эсминца Donald Cook, что позволит ему в течение длительного времени, продолжать службу без необходимости захода в порт. Это также позволяет партнерам НАТО заправляться топливом и продолжать время патрулирования перед возвращением в порт приписки.

Также ранее сообщалось, что Североатлантический Альянс обеспокоен увеличением военного присутствия России в Черноморском регионе.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Черное море