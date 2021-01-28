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Есмінець США USS Porter прямує у Чорне море

Четвер 28 січня 2021 11:42
Есмінець США USS Porter прямує у Чорне море
Фото: есмінець USS Porter (navy.mil)
Автор: Андрій Козловський

До Чорного моря прямує американський есмінець USS Porter. Таким чином Військово-морські сили США планують зміцнити стабільність у регіоні.

Про це повідомляє пресслужба Шостого флоту США.

"USS Porter почав перехід у Чорне море з метою здійснення операцій з морської безпеки у регіоні. Кораблі флоту США та літаки регулярно проводять операції у Чорному морі задля підтримки наших союзників у НАТО і партнерів", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, 24 січня у Чорне море зайшов американський ракетний есмінець USS Donald Cook. ВМС США і повітряне командування НАТО провели першу спільну тренувальну місію в Чорному морі у 2021 році.

Після цього танкер USNS Laramie пройшов протоку Дарданелли та зайшов у Чорне море для заправки есмінця Donald Cook, що дозволить йому упродовж тривалого часу, продовжувати службу без необхідності заходу в порт. Це також дозволяє партнерам НАТО заправлятися паливом і продовжувати час патрулювання перед поверненням у порт приписки.

Також раніше повідомлялося, що Північноатлантичний Альянс стурбований збільшенням військової присутності Росії в Чорноморському регіоні.

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