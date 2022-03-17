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"Если бы не Украина". У Зеленского отреагировали на угрозы Медведева начать войну в Европе

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

У президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на угрозы бывшего президента России и действующего замглавы Совбеза Дмитрия Медведева начать войну против Европы. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, эти угрозы были бы реализуемы, если бы не Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, по мнению российских политиков Москва способна навязать миру свои правила, поэтому появляются практически официальные заявления о необходимости начала войны против Европы.

Например, сегодня Медведев заявил, что у России достаточно мощи, чтобы "поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны". А также пригрозил, что Россия будет бороться за тот мировой порядок, который устраивает ее.

"Вполне конкретное заявление о вполне конкретных желаниях нынешней российской элиты. И вполне, кстати, реализуемые желания. Если бы не Украина", - отметил Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк говорил, что только прямые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным способны остановить войну.

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