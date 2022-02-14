"Если не спровоцируют". В России заявили, что не будут нападать на Украину

"Мы не будем вторгаться в Украину, если нас на это не спровоцируют. Если украинцы нападут на Россию, не стоит удивляться, если мы ответим", - сказал Чижов.

В качестве еще одной "провокации", которая может спровоцировать нападение России на Украину, дипломат назвал убийство российских граждан как на Донбассе, так и в любом другом месте. При этом постпред не уточнил, кто и за что их будет "убивать".

Еще одной "провокацией", которая может привести к российскому вторжению, Чижов назвал инсценировку инцидента против боевиков на оккупированных районах Донецкой и Луганской области (ОРДЛО).

"Спровоцировав их, а затем ударив по ним изо всех сил, тем самым вынудив Россию на реакцию, чтобы избежать гуманитарной катастрофы на своих границах", - уточнил российский дипломат.