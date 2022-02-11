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Эскалация вокруг Украины задерживает разработку США Стратегии нацбезопасности, - Politico

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Вашингтон, Пятница 11 февраля 2022 05:41
Эскалация вокруг Украины задерживает разработку США Стратегии нацбезопасности, - Politico Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Подготовка новой Стратегии национальной безопасности США задерживается, в том числе из-за эскалации вокруг Украины. На содержание документа может в значительной мере повлиять то, "вторгнется" ли РФ в Украину и, если так, то каким именно образом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Это, в частности, касается того, как США "изложат и к какой степени приоритетности отнесут российскую угрозу".

"Но в целом президент США Джо Байден и его помощники вряд ли изменят свое основное утверждение о том, что Китай, не Россия, представляет собой более крупную угрозу для Америки в долгосрочной перспективе", - говорится в публикации.

Как поясняет Politico, изначально ожидалось, что правительство США представит новую стратегию в 2021 году, но этого не произошло. Теперь документ ожидается в первом квартале текущего года.

Один из источников подтвердил Politico, что ситуация вокруг Украины является одним из факторов, влияющих на выбор времени обнародования стратегии.

Напомним, ранее Джо Байден заявил, что если между Соединенные Штатами и Россией начнется конфликт, то это приведет к новой мировой войне. Президент США подчеркнул, что власти не отправят в Украину американских военных.

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