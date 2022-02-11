Эскалация вокруг Украины задерживает разработку США Стратегии нацбезопасности, - Politico

Подготовка новой Стратегии национальной безопасности США задерживается, в том числе из-за эскалации вокруг Украины. На содержание документа может в значительной мере повлиять то, "вторгнется" ли РФ в Украину и, если так, то каким именно образом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Это, в частности, касается того, как США "изложат и к какой степени приоритетности отнесут российскую угрозу".

"Но в целом президент США Джо Байден и его помощники вряд ли изменят свое основное утверждение о том, что Китай, не Россия, представляет собой более крупную угрозу для Америки в долгосрочной перспективе", - говорится в публикации.

Как поясняет Politico, изначально ожидалось, что правительство США представит новую стратегию в 2021 году, но этого не произошло. Теперь документ ожидается в первом квартале текущего года.

Один из источников подтвердил Politico, что ситуация вокруг Украины является одним из факторов, влияющих на выбор времени обнародования стратегии.